Bomba carta: giovane di 21 anni gravemente ferito

MIRANO - Un tragico incidente è avvenuto a Mirano nel tardo pomeriggio di ieri, quando un giovane di 21 anni ha riportato l'amputazione di una mano e gravi ferite all'avambraccio dello stesso arto a seguito dell'esplosione di una bomba carta. L'incidente ha avuto luogo sotto un cavalcavia, non lontano dall'autostrada A4. Il giovane, sebbene in gravi condizioni, è stato trasportato in ospedale e si trova fuori pericolo di vita. Il giovane stava sperimentando con una bomba carta, che aveva acceso con una striscia di polvere pirica. Con lui c'erano quattro amici, tra cui due ragazzi di 16 anni, che hanno riportato lesioni lievi dovute all'onda d'urto dell'esplosione.

Fortunatamente, entrambi sono rimasti illesi fisicamente. Dopo l'incidente, uno dei giovani amici, in stato di shock, ha chiamato immediatamente le forze dell'ordine per chiedere aiuto. L'oggetto esploso è stato descritto come una "bomba carta," una forma d'arte originale composta da strati di carta sovrapposti, con una carica di polvere pirica all'interno. I ragazzi avrebbero sostenuto di aver trovato casualmente l'ordigno sul luogo dell'incidente, ma questa versione è al momento oggetto di indagine da parte dei carabinieri.