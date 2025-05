Bolzano, tre arresti per la rissa con machete in via Museo: sequestrati gli strumenti usati

BOLZANO - Proseguono senza sosta le indagini della Squadra Mobile della Polizia di Stato sulla rissa avvenuta nella notte tra sabato e domenica scorsi in via Museo a Bolzano. Grazie a nuovi filmati raccolti da testimoni e dalle telecamere di videosorveglianza di un esercizio commerciale, gli agenti hanno identificato tre giovani nordafricani provenienti da Piazza delle Erbe, protagonisti di una discussione degenerata in aggressione.



Due di loro hanno impugnato due machete simili ad armi reali ma in realtà repliche in alluminio morbido, usate solitamente per esercitazioni di arti marziali, con cui hanno colpito uno degli altri partecipanti prima di fuggire. I tre, tutti residenti tra Bolzano e la Bassa Atesina, sono stati riconosciuti e perquisiti: sono stati sequestrati i machete piegati nel tentativo di nasconderli e gli abiti indossati durante la rissa, corrispondenti a quelli ripresi nei video.



Gli indagati, cittadini marocchini di 23, 20 e 18 anni, regolari sul territorio nazionale e con precedenti penali e di polizia, sono stati denunciati alla Procura per minaccia aggravata e porto abusivo di oggetti atti a offendere. Il Questore di Bolzano ha disposto l’avvio delle procedure per la revoca dei permessi di soggiorno e l’emissione di decreti di espulsione.



Le indagini proseguono per individuare eventuali altri partecipanti ai gravi episodi di violenza urbana, che hanno destato allarme sociale e messo a rischio la convivenza civile nella città.