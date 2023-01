Bolsonaro vuole chiedere la cittadinanza Italiana? Due figli l’hanno già fatto

BRASILE - L’ex presidente del Brasile, Jair Messias Bolsonaro, è appena stato dimesso dall’ospedale vicino a Orlando, in Florida, dove era ricoverato per problemi intestinali. E mentre era in cura, il quotidiano O Globo e la testa on line Istoè hanno diffuso la notizia, poi ripresa da vari giornali, che l’ex presidente del Brasile abbia avviato l’iter per diventare cittadino italiano e trovare così riparo nel nostro paese. Una soluzione all’eventuale richiesta di estradizione avviata dal Brasile dopo i recenti fatti di cronaca.

Due dei cinque figli di Bolsonaro avevano già chiesto la cittadinanza italiana. Il bisnonno dell’ex presidente è di origine veneta, di Anguillara veneta per la precisione, e per questo motivo i membri della famiglia potrebbero ottenere la cittadinanza. Contrario a concederne il diritto è Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde, secondo il quale il governo italiano deve essere contrario alla richiesta di ogni membro della famiglia Bolsonaro. Il ministro italiano degli Esteri Antonio Tajani ha comunque negato che sia ad oggi perventua una richiesta simile da parte di Jair Bolsonaro.