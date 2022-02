Bollette: Venezia spegne luci sedi comunali in Canal Grande

VENEZIA - Anche il Comune di Venezia aderirà questa sera alle 20 all'iniziativa promossa dall'Anci nazionale: per mezz'ora verranno spente le luci che illuminano le facciate delle sedi comunali di Ca' Farsetti - Ca' Loredan a Venezia, sul Canal Grande, di Ca' Collalto a Mestre e della Torre civica, sempre a Mestre, per richiamare l'attenzione del Governo sul caro bollette che incide sui servizi ai cittadini e sul bilancio delle amministrazioni locali.

"Un gesto - spiega il sindaco Luigi Brugnaro - per richiamare l'attenzione del Governo sul tema del costo dell'energia che si preannuncia avere dei rincari per ogni singolo comune di oltre il 30% e che solo per Venezia è già stato ipotizzato equivalere ad una spesa supplementare di 4 milioni di euro, già stanziati in sede di bilancio preventivo, ma che potrebbero non bastare".

"Spegnere la luce per accendere un vero e proprio riflettore su un problema che riguarda tutti, dalle aziende, alle famiglie fino agli enti locali - conclude Brugnaro -. Una stangata che arriva dopo due anni di pandemia che sta mettendo sensibilmente in difficoltà l'economia di tutto il Paese e noi sindaci. Abbiamo il dovere di essere in prima linea in difesa dei nostri cittadini, delle nostre imprese e dei nostri territori".