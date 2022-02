Bollette: incontro Regione Veneto e imprese

VENEZIA - Il caro bollette è stato al centro di un incontro tra la Regione Veneto, Confindustria Veneto e imprese. Tra i relatori c'erano Roberto Marcato (Assessore allo Sviluppo economico e all'Energia del Veneto), ed Enrico Carraro (Presidente Confindustria Veneto).

Il caro-energia comporterà gravi ripercussioni sul sistema produttivo e nei casi più critici anche possibili chiusure di stabilimenti o di linee produttive. La criticità principale degli interventi ad oggi messi in campo, riguarda il reiterarsi di un approccio temporaneo alla soluzione del problema e l'incapacità di intervenire in modo strutturale sulla componente energia, come ad esempio ha fatto la Francia, e sull'incremento della produzione nazionale di gas e di energia da fonti rinnovabili. Nelle scorse settimane Confindustria Veneto ha attivato un dialogo con la Regione che ha condiviso l'esigenza di agire in maniera adeguata affinché il Governo agisca tempestivamente con scelte coraggiose e responsabili.

Ora servirebbe una strategia basata su interventi di breve e di medio-lungo termine. Nel breve termine, per Confindustria, serve supportare le necessità delle imprese nei confronti del Governo, affinché metta a loro disposizione adeguati ristori per i maggiori costi di approvvigionamento di energia sostenuti. Nel medio-lungo termine, a livello strutturale, invece promuovendo la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile. Ed evitare di introdurre limiti e vincoli alla realizzazione di impianti non previsti dalla normativa nazionale e dalle altre regioni che andrebbero a penalizzare ulteriormente gli investimenti sul nostro territorio; considerare le opportunità offerte dalla termovalorizzazione favorendo la realizzazione di impianti di ultima generazione. Un approfondimento è stato fatto sul tema del gas e sull'opportunità di sfruttare i giacimenti italiani di metano al posto di aumentarne l'importazione.

Per Carraro "dalla manutenzione dei giacimenti oggi in attività in Italia potrebbero arrivare 4 mld di mc di gas in più che al momento importiamo dall'estero. Se si investissero circa 300 mln nell' offshore in Adriatico la produzione raddoppierebbe da 800 a 1.600 mln di mc. Si sono persi anni preziosi per la messa in atto di progetti di avvio e efficientamento degli impianti, anche in Alto Adriatico, che oggi avrebbero potuto dare un contributo fondamentale a calmierare l'aumento delle bollette e a renderci meno dipendenti dai paesi esteri".