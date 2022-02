Bollette: Confindustria Venezia al Mise su fondi vetro Murano

VENEZIA - La presidente della Sezione Vetro di Confindustria Venezia, Martina Semenzato, è stata ricevuta a Roma dai funzionari del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Al centro dell'incontro i tempi e le modalità di erogazione del fondo da 5 milioni di euro previsto dalla Manovra per i settori del vetro e della ceramica per sopperire al caro energia.

"Ho trovato nei funzionari di Via Venti Settembre grande sensibilità - afferma Semenzato in una nota - verso l'isola di Murano e la sua attività produttiva. Rimangono da affrontare alcuni passaggi burocratici e l'iter richiederà ancora qualche settimana, ma sono fiduciosa. Ho ribadito la specificità di Murano, spiegando che il vetro realizzato nell'isola lagunare è unico e non può essere replicato altrove. La nostra antica arte manifatturiera è frutto di un processo produttivo altamente energivoro, per questo - conclude - necessita di un forte sostegno".