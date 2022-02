Bollette: Anci Veneto, da Governo segnali positivi

TREVISO - "Attendiamo naturalmente l'ufficialità del Consiglio dei Ministri, ma si tratta di un segnale di attenzione positivo nei confronti dei sindaci e dei Comuni che stanno vivendo una situazione di enorme difficoltà".

Il presidente di Anci Veneto, Mario Conte, commenta positivamente la notizia secondo cui saranno stanziate risorse ai Comuni per coprire gli extra-costi per le bollette legati ai rincari dell'energia. "La fiammata dei costi dell'energia infatti potrebbe costringerci a tagliare sui servizi per i cittadini - rileva -.

Questo sarebbe davvero grave perché le nostre comunità stanno già soffrendo gli effetti negativi dell'emergenza pandemica. Per questo è importante lo sforzo anche per aiutare impianti sportivi e piscine che rivestono un ruolo fondamentale, in particolare, per le famiglie ed i ragazzi". "La decisione del Governo è frutto anche del lavoro fatto da Anci e del presidente Decaro in queste settimane per porre attenzione sulle istanze dei sindaci - conclude -. La nostra preoccupazione, ma ora ci auguriamo che ci sia uno stanziamento di risorse sufficienti ed i criteri di distribuzione di questo fondo siano equi e finiscano ai Comuni che ne hanno realmente bisogno".