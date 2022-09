Bofrost in controtendenza: produce il 15% dell'energia e assume

PORDENONE - Rispondere alla crisi energetica e all’aumento dei prezzi con investimenti e assunzioni. Bofrost, azienda leader nella vendita a domicilio di specialità surgelate e fresche, nel primo semestre del 2022 ha fatturato 147 milioni di euro e ha registrato un aumento del 28,1% rispetto allo stesso periodo dell’ultima annata pre-pandemia. “Continueremo a investire nelle persone, nelle infrastrutture e nella tecnologia per proporre un servizio sempre migliore e un catalogo sempre più ricco”, spiega l’amministratore delegato Stefano Tesolin.

In questo momento l’azienda è alla ricerca di personale: nel primo semestre 2022 ha inserito oltre 530 persone, perlopiù commerciali venditori con contratto di lavoro dipendente che si occupano della vendita e della consegna dei prodotti, e cerca altrettante figure per i prossimi mesi su tutto il territorio nazionale. Il piano generale di rinnovo delle filiali prevede anche ingenti investimenti sul fotovoltaico (che oggi garantisce il 15% del fabbisogno energetico di Bofrost) e su impianti di refrigerazione innovativi e a basso impatto ambientale. “In questo scenario abbiamo scelto di ragionare in un’ottica di lungo periodo, puntando sulla responsabilità sociale, sull’attenzione alle persone e sull’impegno per l’ambiente, che sono da sempre i valori che ci caratterizzano”, sottolinea Tesolin.