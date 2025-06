Boeing 787 Air India con 242 passeggeri si schianta subito dopo il decollo - VIDEO

INDIA - Un aereo della compagnia Air India, un Boeing 787-8, si è schiantato poco dopo il decollo dall’aeroporto di Ahmedabad, nello stato indiano del Gujarat. Il volo AI171 era diretto a Londra Gatwick e trasportava 242 persone, tra passeggeri ed equipaggio.



Secondo quanto comunicato dalla compagnia, a bordo c’erano 169 cittadini indiani, 53 britannici, 7 portoghesi e un canadese. Tra i passeggeri si trovava anche l’ex capo di governo del Gujarat, Vijay Rupani.



L’aereo ha perso contatto con la torre di controllo pochi secondi dopo il decollo, raggiungendo un’altezza di circa 200 metri prima di precipitare in una zona residenziale di Meghani Nagar, vicino all’aeroporto. Testimoni hanno riferito di una colonna di fumo nero che si è levata dall’area dell’impatto, dove sono presenti edifici danneggiati e detriti.



Il ministro indiano dell’Aviazione, Ram Mohan Naidu Kinjarapu, ha dichiarato lo stato di massima allerta e ha espresso cordoglio per i passeggeri e le loro famiglie. Le squadre di emergenza sono state mobilitate per intervenire rapidamente sul luogo dell’incidente.

Il velivolo, comandato dal capitano Sumeet Sabharwal, con oltre 8.200 ore di volo, è il primo Boeing 787 coinvolto in un incidente grave dalla sua introduzione sul mercato. Le autorità indiane hanno avviato un’indagine per accertare le cause dell’incidente, mentre proseguono le operazioni di soccorso nell’area colpita. L’aeroporto di Ahmedabad è stato temporaneamente chiuso.