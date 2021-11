Bocce, Prima Categoria, Mogliano quinta nei tricolori

MOGLIANO - Sabato scorso 13 Novembre presso il bocciodromo sito in via Fossoli a Bergamo (Centro Tecnico Federale) si sono svolte le Final Eight dei Campionati Nazionali a Squadre di Promozione della 1^ / 2^ / 3^ Categoria, la competizione ha visto la partecipazione di oltre settecento squadre e circa settemila tesserati tra Atleti, Tecnici, Dirigenti. Per la 1^Categoria le squadre erano Arcos Brescia Bocce (Brescia),Concordia Moglianese di Mogliano Veneto (Treviso), Coppola Bocce (Caserta), Monforte Campobasso (Campobasso), Olimpia Bagheria (Palermo), Sangiustese (Macerata), Serra Dé Conti (Ancona), San Vincenzo (Livorno). Il sorteggio ha visto l’abbinamento della Concordia Moglianese, con Tecnico Paolo Tortato, atleta capitano Enzo Boschiero, atleti Roberto Callegari, Giuseppe Gallinaro, Manuela Russolo, Luciano Sartor , Alessandro Scantamburlo contro la temibile Serra dé Conti di Ancona, l’incontro ha visto gli alfieri trevigiani pareggiare nella specialità Terna e sconfitti nelle due Individuali. Nel secondo Turno a Coppie lo svantaggio 1-3 maturato ha demoralizzato gli atleti moglianesi purtroppo sicuramente non nella loro miglior giornata,sono stati meritatamente superati dagli anconetani.

Per la Concordia Moglianese la soddisfazione di essersi classificata al quinto posto a livello nazionale superata appunto da Serra dé Conti di Ancona che si è laureata Campionessa Nazionale, al secondo posto la Sangiustese di Macerata, terza San Vincenzo di Livorno, quarta Coppola Bocce di Caserta, quinta la Concordia Moglianese di Treviso, sesta Olimpia Bagheria di Palermo, settima Arcos Brescia Bocce di Brescia, ottava Monforte Campobasso di Campobasso.

Nella 2^ Categoria, vittoria per la Città di Spoleto dopo lo spareggio ai tiri al pallino con la Possaccio di Verbania, 3^ Libertas (San Marino), 4^ Olsaretti (Frosinone) . Nella 3^ Categoria il titolo è andato alla Virtus L’Aquila superando nella finale la Laurmend di Cosenza, 3^ Boville Marino (Roma), 4^ Arceviese (Ancona), ha diretto il signor Christian Giovannini di Reggio Emilia. (foto Concordia Moglianese) Appuntamenti : A Castelfranco Veneto è in corso di svolgimento il “ Memorial Soci “ gara regionale serale organizzata dalla Giorgione3villese a cui partecipano 32 coppie di categoria A, 34 di categoria B e 44 di categoria C, complessivamente 110 formazioni provenienti dalle province di Treviso,Venezia, Padova, Vicenza, Rovigo, le fasi finali si disputeranno sabato 27 novembre ore 14,00 presso il bocciodromo comunale di via Panigaia , 2 di Treville di Castelfranco Veneto, dirigerà il signor Mauro Zorzetto di Padova.

Paolo Tortato