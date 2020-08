Bocce / Formicone conquista il "Città di Trebaseleghe"

TREBASELEGHE - La bocciofila Ai Tre Mulini (Pd), guidata da Mauro Zorzetto con la sapiente regia del figlio Riccardo hanno organizzato il “ 29° Trofeo Città di Trebaseleghe “ gara nazionale serale con la partecipazione di 71 atleti delle categorie A1 e A tra i migliori provenienti dalle regioni Veneto, Campania, Trentino Alto Adige, Lombardia, Emilia Romagna rappresentanti società delle province di Reggio Emilia, Bolzano, Treviso, Padova, Vicenza, Verona, Venezia, Modena, Brescia, Bologna, Ferrara, Napoli, Bergamo, Milano.



Le finali si sono disputate domenica pomeriggio presso il bocciodromo comunale di via Enrico Fermi,8 a Trebaseleghe. A contendersi l’ambitissima vittoria Gianluca Formicone alfiere della VIP Credaro di Bergamo, campione del mondo in carica e il giovane Luca Viscusi portacolori della Caccialanza di Milano, campione europeo in carica , dopo una bella e piacevole partita si imponeva Gianluca Formicone. Classifica finale: 1° Gianluca Formicone (VIP Credaro, Bergamo), 2° Luca Viscusi (Caccialanza, Milano) , 3°Carmine D’Alia (A.S.D. Bolzano, Bolzano), 4° Angelo Sciccone (Giorgione3villese,Treviso), 5° Paolo Grigoletto (Giorgione 3villese, Treviso), Matteo Barellas (Giorgione 3villese,Treviso), Luca Biliato (Giorgione3villese,Treviso), Umberto Campagnolo (Bredese, Treviso), 9° Antonio Natale (Giorgione3villese,Treviso), ha diretto il signor Valter Driol di Venezia.







Appuntamenti: La bocciofila Ai Tre Mulini di Trebaseleghe (Pd) organizza il “ 16° Memorial Roberto Zuccon “ gara regionale serale a terzine per 36 formazioni delle categorie A1 e A, le fasi eliminatorie si disputeranno da lunedì 7 a sabato 12 settembre ore 20,00 , le finali domenica 13 settembre ore 14,00. Paolo Tortato