Bocce / Concordia qualificata per le finali di Bergamo

MOGLIANO - A Mogliano Veneto sabato 23 Ottobre ore 15,00, presso il bocciodromo comunale di via Carlo Alberto Dalla Chiesa 1/C , alla presenza di una splendida cornice di pubblico si è disputato l’incontro di ritorno valido per la qualificazione alle fasi finali del Campionato Nazionale di Promozione di 1^ Categoria tra la Concordia Moglianese e l’Olimpia di S. Maria del Rovere (Tv). La Concordia Moglianese si presentata con C.T. Paolo Tortato, atleta capitano Enzo Boschiero, atleti Roberto Callegari, Giuseppe Gallinaro, Manuela Russolo, Luciano Sartor, Alessandro Scantamburlo, l’Olimpia con Tecnico Nadia Bottos, atleta capitano Ulisse Binda ,atleti Christian Marzocchi,Carla Scotti,Moreno De Col, Sergio Bellato, Mauro Ferrandi. L’incontro è stato molto equilibrato, emozionante e combattuto sino all’ultimo.Nel 1° Tempo (Terna ed Individuale ) si è concluso in perfetta parità set 2-2. Nel 2° Tempo (Coppie) gli ospiti sono riusciti a conquistare set 1-3 conquistando quindi la vittoria per 3-5 pareggiando quindi il risultato dell’andata che aveva visto la vittoria a Treviso della Concordia per 3-5. Per lo spareggio e decidere la qualificazione si è dovuto ricorrere allo spareggio mediante 9 tiri al pallino,per la Concordia gli incaricati sono Gallinaro, Sartor, Scantamburlo, per l’Olimpia Ferrandi, Marzocchi,Binda. Questi gli step dei Tiri: I° Turno 1-2, 2° Turno 3--3, 3° Turno 5-5, si deve proseguire ad oltranza, Alessandro Scantamburlo vero protagonista della giornata lo colpisce al secondo tiro mentre l’avversario lo sbaglia,per 6-5 la Concordia Moglianese vince l’incontro e si qualifica tra le otto squadre che si contenderanno il titolo Tricolore il 13/14 Novembre a Bergamo. (foto Concordia Moglianese)

RENATO POLETTO ED ENRICO PERTILE (AZZURRALPINA) CONQUISTANO IL “13° TROFEO CITTA’ DI PREGANZIOL

La bocciofila Preganziol guidata da Michele Zanlorenzi con il Patrocinio del Comune ha organizzato il “13° Trofeo Città di Preganziol “ gara regionale con la partecipazione di 97 coppie delle categorie A/B/C, le eliminatorie si sono svolte al mattino nei bocciodromi della Marca le fasi finali nel pomeriggio a Preganziol presso il bocciodromo comunale di via Gramsci,10 alla presenza di un folto pubblico. L’ambita vittoria l’hanno conquistata Renato Poletto ed Enrico Pertile alfieri dell’Azzurralpina di Caerano di San Marco (Tv) superando nella finale per 12-19 i veneziani Zeno Meneghel e Mario Corrò portacolori della Serenissima di Favaro Veneto, al terzo posto Enrico Forelli – Michele Brugnera (Ai Tre Mulini,Pd), e Sergio De Faveri –Massimo Scarpa della (U.S.B. Zelarino,Ve), al quinto posto Enzo Boschiero - Giuseppe Gallinaro (Concordia Moglianese,Tv), Claudio Casagrande – Alvio Gazzetta (Furlan Artico Omo,Motta di Livenza,Tv), Clara Fior – Agostino Di Lullo e Lucia Bottacin – Luigi Bonso (Ai Tre Mulini,Pd), ha diretto il signor Romano Ruzza di Venezia.

Paolo Tortato