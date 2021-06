Bocce, la Concordia Moglianese supera l'Olimpia Treviso

MOGLIANO - Sabato 19 giugno, per la 9^ giornata del Campionato di Promozione di 1^ Categoria Girone 1, presso il bocciodromo comunale di Via Carlo Alberto Dalla Chiesa 1/C di Mogliano Veneto la Concordia Moglianese ha ospitato la temibilissima capoclassifica Olimpia di Treviso, nel rispetto delle normative anti Covid, erano presenti nel limite previsto i supporter delle due formazioni.



La Concordia Moglianese guidata da Paolo Tortato, atleta capitano Enzo Boschiero, atleti Roberto Callegari, Manuela Russolo , Giuseppe Gallinaro, Alessandro Scantamburlo e Luciano Sartor, per l’Olimpia C.t. Nadia Bottos, atleta capitano Ulisse Binda, atleti Christian Marzocchi, Moreno De Col, Carla , Scotti, Mauro Ferrandi, Maurizio Zanotti.



L’incontro ha visto nel primo tempo la vittoria nelle Terne e la sconfitta nell’Individuale per i padroni di casa ,quindi 2-2, nel 2° Tempo la Concordia Moglianese ha vinto 3 set a 1 nella specialità Coppie che dava una bella vittoria per 5-3, che le garantisce i 3 punti in classifica e la qualificazione alla fase successiva del Campionato, la prossima settimana l’ultimo incontro a Venezia contro la San Sebastiano,ha diretto Nicolò Piccoli di Venezia. Questo lo score dell’incontro : 1° Tempo: Roberto Callegari - Manuela Russolo- Luciano Sartor Vs Christian Marzocchi- Mauro Ferrandi- Maurizio Zanotti 8-5, 8 -7; Alessandro Scantamburlo Vs Ulisse Binda 4-8, 2-8. 2° Tempo: Manuela Russolo - Luciano Sartor Vs Mauro Ferrandi – Moreno De Col (2° set Maurizio Zanotti) 8-1, 8-5; Enzo Boschiero (2° set Roberto Callegari) - Alessandro Scantamburlo Vs Ulisse Binda – Christian Marzocchi 7-8, 8-6. Gli altri risultati: Bredese Vs San Sebastiano 2-6; Azzurralpina Vs Serenissima 2-6.



La Classifica: San Sebastiano p. 19, Concordia Moglianese p.17,Olimpia p. 17, Serenissima p.9, Bredese p.8.