Bobina di ferro cade dal tir in A4: traffico paralizzato per ore

L'incidente (foto Ansa)

VICENZA - Mattinata da incubo oggi, martedì 9 aprile, lungo l’autostrada A4, tra i caselli di Vicenza Ovest e Montecchio Maggiore, in direzione Milano. Un tir ha perso parte del carico: una bobina di ferro è finita sull’asfalto, rotolando fuori dal rimorchio e fermandosi a pochi metri dal mezzo pesante. Per fortuna, nel momento in cui il carico è caduto, non transitavano altri veicoli nelle vicinanze, evitando gravi conseguenze.



Le ripercussioni sulla viabilità sono però state pesanti: si sono formate lunghe code per chilometri, con il traffico fatto confluire su una sola corsia per permettere agli operai di mettere in sicurezza l’area e procedere al recupero del carico. A gestire l’intervento e la viabilità è stata la Polizia Stradale, mentre le operazioni di rimozione della bobina sono proseguite per ore, causando congestioni fino alla tarda mattinata.