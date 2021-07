Bob Odenkirk sui social dopo il malore: "Grazie per il vostro amore, starò bene"

USA - "Ho avuto un piccolo infarto. Ma starò bene". Bob Odenkirk torna sui social dopo il malore che lo ha colpito mentre era sul set di Better Call Saul.

Su Twitter il protagonista dell'acclamata serie tv, spin-off della celebre Breaking Bad ringrazia tutti coloro che gli sono stati accanto in questi giorni di particolare tensione: "Grazie per l'effusione di amore da parte di tutti coloro che hanno espresso preoccupazione e premura per me", si legge nel post.