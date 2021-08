Boato e poi il rogo nel terreno agricolo

TRIESTE - Boato a Borgo San Sergio a Trieste, nelle prime ore della mattina di oggi, martedì 10 agosto.

Vigili del Fuoco in azione alle 6.30 per un incendio di un deposito di masserizie di circa centoventi metri quadrati.



I Vigili, arrivati sul luogo con 2 autopompe, 1 autobotte e 12 operatori, hanno circoscritto e spento le fiamme divampate da materiale di vario genere, tra cui anche delle bombole di GPL. Nessuna persona è rimasta ferita. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Sul posto la Polizia di Stato.