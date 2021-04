Bmw a fuoco in autostrada: il conducente riesce a salvarsi

SACILE - Bmw a fuoco in autostrada: l’episodio mercoledì sera lungo l’A28 tra Fontanafredda e Sacile Est, in direzione Conegliano.



L’auto, di grossa cilindrata, ha preso fuoco all'improvviso. Il conducente è uscito subito dall'auto dopo averla parcheggiata nell'area di emergenza. Ed ha chiamato i soccorsi.



Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Pordenone che hanno spento il rogo. Tuttavia le fiamme avevano già avvolto è pesantemente danneggiato il mezzo. Sul posto anche una pattuglia della Polizia stradale per i rilievi di legge.