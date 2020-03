"Blocchi ai confini, fatica a importare ed esportare": il grido d'allarme delle aziende venete

Blocchi ai confini, soprattutto da e per i Paesi dell'Europa orientale e dell'ex Jugoslavia, e difficoltà ad importare e ad esportare merci. Sono decine le segnalazioni di problemi negli scambi internazionali, tutti relativi all'emergenza sanitaria da coronavirus, ricevute nelle ultime ore dal Nuovo Centro Estero Veneto, il servizio associato delle Camere di Commercio di Treviso-Belluno e di Venezia Rovigo, in collaborazione con Promex (azienda speciale della Camera di Commercio di Padova) e Unioncamere del Veneto.

La maggior parte delle segnalazioni riguarda il blocco dei trasporti verso Croazia, Slovenia, Ungheria, Serbia e Macedonia, per merci come grano, cereali e dotazioni per navi; un'azienda di Vicenza con rapporti commerciali in Germania, Inghilterra, Svizzera, Medio Oriente e Paesi asiatici riscontra "l'assoluta impossibilità" di incontrare i clienti per produrre gli ordini; un'azienda di Treviso segnala che "nonostante il pagamento anticipato della merce, un nostro cliente guatemalteco ha preferito non ritirare il macchinario di nostra produzione per evitare eventuali intoppi durante il viaggio di consegna"; un'azienda di Padova invece si è vista sospendere gli ordini di un cliente giapponese a data da destinarsi in seguito al blocco dei voli dall'Italia per il Giappone, e ha visto anche saltare l'ordine di un cliente francese che lamenta la chiusura di numerose attività sul suo territorio.

"Sembra di essere tornati indietro nel tempo - commenta Franco Conzato, direttore del Nuovo Centro Estero Veneto e di Promex - Noi facciamo da collegamento tra le imprese, fortemente e giustamente preoccupate e la Farnesina. La convinzione è che, al di là dei nostri confini nazionali, non sia solo la paura che detta certi comportamenti ma anche l'idea di poter sfruttare il momento difficile per vantaggi commerciali di vario genere".