Bloccato in un tubo dell'acqua: cagnolino liberato con l'escavatore

VENEZIA - Era rimasto bloccato in una tubazione di scolo dell’acqua e non riusciva più ad uscire. A liberare il cane impaurito ci hanno pensato i vigili del fuoco di Venezia intervenuti ieri pomeriggio in via Comugne, a Pramaggiore, scavando una cavità a mano e con l’ausilio di un escavatore per liberare la terra cumulata nell’area. Dopo diversi tentativi, il cucciolo di Jack Russell è stato liberato e affidato nuovamente alle cure della proprietaria