Bloccato nel bagno, bimbo salvato dai Vigili del fuoco: poi l'abbraccio commovente

FIUME VENETO (PORDENONE) – Attimi di apprensione questa mattina all’interno di un’attività commerciale del comune in provincia di Pordenone, dove un bambino è rimasto chiuso per errore all’interno del bagno senza riuscire ad aprire la porta.



Sul posto è intervenuta una squadra della sede centrale dei Vigili del fuoco di Pordenone, che ha rapidamente preso contatto con il piccolo attraverso l’uscio, parlandogli per calmarlo mentre lavoravano per liberarlo.



Dopo pochi minuti, i Vigili sono riusciti ad aprire la porta e a mettere in salvo il bimbo. Il momento più toccante è arrivato subito dopo, quando il piccolo, visibilmente sollevato, si è gettato tra le braccia del vigile inginocchiato davanti all’ingresso, in un abbraccio spontaneo e commosso. Un intervento rapido e risolutivo che si è concluso con una scena carica di umanità.