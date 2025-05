Bloccato in mezzo al torrente su un piccolo masso: paura per un 15enne

BELLUNO - Paura oggi, domenica 25 maggio, per un ragazzo di 15 anni rimasto bloccato nel torrente Cordevole, in località Nogarola a Taibon Agordino (Belluno), con il livello dell’acqua in aumento e impossibilitato a muoversi.



L’allarme è scattato alle 13.10 alla Centrale del 118 che si è subito attivata cercando di risalire alla sua posizione. Le informazioni indicative date dal ragazzo, 15enne di Campo San Martino (Padova),sono state passate all’equipaggio dell’elicottero del Suem di Pieve di Cadore, mentre veniva attivato anche il Soccorso alpino di Agordo e il gruppo forre del Veneto. Attraverso i vigili del fuoco, accorsi sul posto, è stata inoltre avvertita l’Enel per cercare di limitare il flusso dell’acqua. L’elicottero arrivato da valle ha risalito il torrente e in breve ha individuato il giovane rimasto in piedi su un masso di mezzo metro quadrato circondato dall’acqua. Calato con un verricello di 15metri, il tecnico di elisoccorso lo ha assicurato e spostato sull’argine.



Il 15enne era in buone condizione ma, in via precauzionale, è stato trasportato all’ospedale di Agordo per accertamenti. Dalle prime informazioni il ragazzo stava attraversando il greto con un amico, quando non è più riuscito a saltare da un sasso all’altro ed è rimasto isolato in mezzo all’acqua. L’amico, arrivato sull’argine, e i familiari sopraggiunti nel frattempo, sono stati presi in carico dai vigili del fuoco.