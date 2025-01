Bloccato con 6,5 chili di eroina nascosti tra snack per bambini

VENEZIA – Un carico di eroina nascosto in modo ingegnoso è stato intercettato all’aeroporto Marco Polo di Tessera. Un passeggero sudcoreano proveniente dal Laos, descritto come insospettabile, trasportava 6,5 chili di droga confezionati all’interno di dolciumi per bambini. L’uomo, atterrato ieri e confuso tra i numerosi turisti, è stato fermato dai finanzieri della Guardia di Finanza e dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane, che lo avevano già individuato come viaggiatore "a rischio". Durante il controllo, risposte evasive sul motivo della sua visita hanno portato a ispezionare i bagagli, dove è stata trovata la sostanza stupefacente. L’eroina, sequestrata immediatamente, avrebbe avuto un valore di oltre 180mila euro. Il passeggero è stato arrestato e condotto presso il carcere veneziano, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.