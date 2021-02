Bloccato in casa dalla neve, denuncia falso omicidio: "Venite con spazzaneve"

UCRAINA - Bloccato in casa dalla neve che ostruiva la strada di accesso alla sua abitazione, un cittadino ucraino si è autodenunciato per il falso omicidio del compagno della madre, sostenendo di averlo pugnalato al petto, e si è raccomandato con la polizia di venire ad arrestarlo con lo spazzaneve, unico mezzo in grado di raggiungere la sua casa.

A riferirne sono state le autorità di Grybova Rudnya, in Ucraina. Quando la polizia è arrivata, a bordo di un Suv, ha trovato la presunta vittima in buone condizioni. Il falso killer ha confessato il suo piano spiegando che i servizi comunali non avevano liberato a sufficienza la strada dalla neve. Ora rischia una multa per falsa denuncia. Lo riporta il 'Guardian'.