Bloccato in auto dal nubifragio, salvato con una corda (Video)

Un automobilista bloccato nel nubifragio, l'acqua che sale rapidamente fino allo sportello e il salvataggio in extremis con una fune. La pioggia torrenziale che si è abbattuta su San Antonio, in Texas, ha provocato allagamenti e inondazioni. Un automobilista, a bordo del proprio pick up, è stato travolto da un'impressionante massa d'acqua: la strada si è trasformata rapidamente in un fiume in piena e il veicolo è rimasto bloccato con il livello dell'acqua in costante aumento.

L'uomo ha documentato i momenti drammatici realizzando un video che è stato diffuso su Instagram dal profilo Accuweather. A salvarlo, prima che la situazione degenerasse definitivamente, un vigile del fuoco che gli ha lanciato una corda e lo ha tratto in salvo.