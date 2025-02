Bloccato al confine un carico di 22 tonnellate di pellet contraffatto

TRIESTE - Un carico di oltre 22 tonnellate di pellet è stato sequestrato nei giorni scorsi a Fernetti, al confine tra Italia e Slovenia. Il materiale, proveniente dall’Ucraina e diretto nel territorio nazionale, è stato intercettato dai militari della Guardia di Finanza di Trieste in collaborazione con i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. La merce era confezionata in sacchi da 15 kg, riportanti il marchio ENplus, un sigillo di qualità riconosciuto a livello europeo. Tuttavia, dai controlli immediatamente avviati è emerso che il logo era stato apposto senza autorizzazione. L’Associazione Italiana Energie Agroforestali (AIEL), ente licenziatario del marchio per l’Italia, ha confermato che sulle confezioni mancava il codice identificativo dell’azienda ricevente, mentre nessuno degli importatori coinvolti risultava abilitato all’utilizzo della certificazione. Anche la grafica del packaging presentava anomalie rispetto agli standard ufficiali. Di fronte a queste irregolarità, le autorità hanno disposto il sequestro dell’intero carico e denunciato il legale rappresentante dell’azienda importatrice per la violazione dell’articolo 474 del Codice Penale, che punisce l’introduzione e il commercio di prodotti con marchi falsi. L’operazione rientra nell’attività di controllo delle forze dell’ordine per contrastare la diffusione di merci contraffatte e garantire la sicurezza dei consumatori.