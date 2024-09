Bloccati a testa in giù per mezz'ora sulle montagne russe

MESSICO - Momenti di terrore alla fiera di Ocotlan, nello stato di Jalisco, in Messico, dove una delle attrazioni più gettonate, il "Super Loops", ha subito un guasto tecnico, lasciando i passeggeri bloccati a testa in giù per circa trenta minuti. L'incidente è avvenuto durante il "giro della morte", il tratto più adrenalinico del percorso, dove il treno compie un anello completo di 360 gradi. Le immagini dell'incidente, diffuse sui social dalla protezione civile e dai vigili del fuoco, mostrano i vagoni fermi a diversi metri da terra, con i passeggeri in una posizione tanto scomoda quanto pericolosa. La situazione ha richiesto l’intervento immediato dei soccorritori, che hanno utilizzato un’autoscala per raggiungere le persone e aiutarle a scendere in sicurezza.



Le operazioni di soccorso si sono concluse dopo circa mezz'ora, durante la quale è stato necessario trasportare uno dei passeggeri in ospedale per ulteriori controlli medici. In un comunicato, i vigili del fuoco di Ocotlan hanno spiegato che "il personale è intervenuto in seguito alla segnalazione di un guasto meccanico... Le manovre di soccorso sono state effettuate con il supporto di un camion scala dei pompieri, che ci ha consentito di liberare gli occupanti". L'attrazione è stata immediatamente chiusa per consentire ai tecnici di individuare la causa del malfunzionamento. Le autorità locali hanno avviato un'indagine per garantire la sicurezza dei visitatori e prevenire futuri incidenti.