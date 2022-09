BELLUNO - Bloccati a quasi tremila metri di quota senza equipaggiamento. Attorno alle 14 di lunedì 19 settembre, l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore è volato sul monte Civetta, lungo il tracciato della Ferrata degli Alleghesi, per tre escursionisti bloccati dalla presenza di neve e ghiaccio a circa metà itinerario.



I tre ragazzi, dai 19 ai 23 anni, di Venezia e Padova, che non erano dotati di opportune calzature e attrezzatura, erano fermi su una cengetta a 2.840 metri di quota.



Individuati dall’equipaggio seguendo le coordinate ricevute, il pilota si è avvicinato alla parete e ha fatto sbarcare in hovering il tecnico di elisoccorso, che ha raggiunto a piedi i ragazzi.



Dopo averli spostati sul vicino spigolo per facilitarne il recupero, i tre sono stati fatti salire dal soccorritore sempre con l’eliambulanza in hovering, per essere poi trasportati al Rifugio Coldai, dove sono stati lasciati.