Bloccati in parete, recuperati due escursionisti

TEOLO (PD)- Si è concluso poco prima delle 22 di sabato l’intervento che ha visto 11 tecnici del Soccorso alpino di Padova, tra i quali un medico, impegnati nel recupero di due giovani scalatori, rimasti incrodati sulla parete est di Rocca Pendice.



I due amici 23enni, uno di Ponte di Barbarano (VI), l’altro di Solagna (VI), stavano salendo la via Lo spigolone, ma arrivati al secondo tiro, a circa 50 metri dalla base erano rimasti bloccati, incapaci di proseguire nell’arrampicata o di scendere. Scattato l’allarme alle 18.15 i soccorritori sono saliti in cima alla parete, per provvedere al recupero attrezzando la calata di circa 120 metri sulla verticale.