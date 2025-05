Bloccati in parete a 2.400 metri: tre alpinisti trascorrono la notte all'addiaccio

UDINE - Attivazione del Soccorso Alpino della stazione di Forni Avoltri e dell’elisoccorso regionale sabato pomeriggio intorno alle 17.20, in seguito a una chiamata al Nue112 da parte di tre alpinisti rimasti bloccati sulla parete della Torre Chianevate, nel gruppo del Cogliàns-Chianevate.



I tre, tutti uomini e originari della provincia di Udine, si trovano a circa 2300-2400 metri di quota, circa cinquanta metri sotto la vetta, dove hanno passato la notte all’addiaccio. Dopo aver completato la salita lungo la via Mazzilis Moro al Pilastro della Plote, durante la discesa in corda doppia le funi si sono incastrate su uno spuntone. Nonostante siano riusciti a risalire e sbloccarle, l’arrivo del buio ha impedito loro di proseguire, lasciandoli senza la possibilità di trovare il successivo ancoraggio.



A causa delle scarse condizioni di visibilità e della presenza di neve nei canaloni e nei terrazzamenti in quota, non è stato possibile effettuare un recupero con l’elicottero né inviare squadre via terra, considerati i tempi lunghi e i rischi crescenti con l’oscurità.



Una decina di tecnici del Soccorso Alpino e della Guardia di Finanza hanno allestito un campo base ai Laghetti di Timau, mantenendo contatti programmati con gli alpinisti, che sono in buone condizioni di salute e in comunicazione costante tramite cellulare.



Le operazioni di recupero si sono concluse questa mattina all’alba. Recuperati e tratti in salvo con tre verricellate grazie ad una finestra di bel tempo. Fondamentale, nel recupero tempestivo di questa mattina, è stato l‘apporto dell‘Osmer Fvg, che ha previsto il profilarsi della finestra di bel tempo. A bordo dell‘elicottero sono stati imbarcati due tecnici di elisoccorso del soccorso alpino.