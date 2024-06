Bloccati per ore sul Frecciarossa: odissea per i passeggeri tra caldo e disagi

VENEZIA - Un guasto tecnico ha fermato il treno Venezia-Milano nei pressi di Brescia, lasciando 330 passeggeri senza elettricità e aria condizionata per oltre cinque ore. Un viaggio da incubo per i passeggeri del Frecciarossa Venezia-Milano, rimasto bloccato per cinque ore a causa di un guasto tecnico. Il treno, partito da Venezia alle 17, ha iniziato a incontrare problemi poco dopo le 19, superata la stazione di Brescia. La fermata forzata ha avuto luogo vicino a Casirate d’Adda, lasciando i circa 330 passeggeri a bordo in una situazione di crescente disagio. Giovanna, un medico che stava rientrando da un congresso, ha descritto la situazione al TGR Lombardia: “Siamo al buio, senza aria condizionata e il caldo aumenta sempre più”. Panico e Disperazione

Molti passeggeri, tra cui anziani e bambini, hanno manifestato segni di malessere. Un passeggero che viaggiava nell’ultima carrozza ha raccontato a Repubblica di scene drammatiche: “I bambini piangevano, soprattutto dopo che è scesa l’oscurità, e le persone avevano mancamenti perché la temperatura superava i 35 gradi”. Alcuni passeggeri hanno persino dovuto ricorrere a soluzioni estreme, come usare bottiglie per i bisogni fisiologici, dato che anche i bagni erano inaccessibili. Un altro viaggiatore ha commentato: “Abbiamo fatto chiamate a Trenitalia, carabinieri e ambulanze. Pazzesco. Una sofferenza vedere anziani e bambini al limite…”. Un altro passeggero ha riferito che il capotreno ripeteva continuamente che il treno sostitutivo stava per arrivare, mentre la realtà era ben diversa.

L’interruzione è stata causata da un problema tecnico che ha anche provocato la mancanza di elettricità a bordo. Senza aria condizionata, i passeggeri hanno dovuto affrontare un caldo opprimente. L’acqua e gli snack distribuiti dal personale (appena una bottiglietta e dei tarallini) non sono stati sufficienti a placare il disagio. Solo alle 21:30, un locomotore di soccorso è stato inviato da Trenitalia, ma il treno ha continuato a procedere lentamente, fermandosi nuovamente. Finalmente, intorno alle 23, un altro convoglio è arrivato sul posto, permettendo ai passeggeri di raggiungere la stazione Centrale di Milano dopo mezzanotte.