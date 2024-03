Bloccati mentre tentano guadare il fiume con l'auto: salvataggio nella notte

PORDENONE - Poco dopo la mezzanotte tra mercoledì 27 e giovedì 28 marzo la squadra del distaccamento dei Vigili del fuoco di Spilimbergo (Pordenone) è intervenuta in una drammatica situazione di soccorso sul fiume Meduna, nella quale erano coinvolti tre giovani bloccati su una lingua di terra.

I tre ragazzi, sorpresi dalla corrente mentre tentavano di attraversare il guado tra Vivaro e Rauscedo, nel comune di San Giorgio della Richinvelda (Pordenone), sono riusciti ad abbandonare l'autovettura e a guadagnare una lingua di terra, dove hanno chiamato i soccorsi.



Gli operatori Fluviali dei Vigili del Fuoco, presenti nella squadra, hanno indossato i Dispositivi di Protezione Individuale e hanno raggiunto i giovani a piedi. Dopo aver verificato la sicurezza del percorso, hanno indicato ai colleghi la via per raggiungerli con un mezzo fuoristrada, che li ha poi caricati a bordo.

I tre giovani, seppur infreddoliti, sono stati tratti in salvo e accompagnati fino alla strada asfaltata, dove li attendeva un gruppo di amici. Purtroppo, a causa dell'aumento della corrente, non è stato possibile recuperare l'autovettura.