Bloccati dall'oscurità tra Piancavallo e Barcis

PIANCAVALLO - Si è concluso poco prima delle 20.30 l'intervento di soccorso della stazione di Pordenone del Soccorso Alpino e Speleologico FVG.



La stazione era stata allertata tramite la Sores per una coppia di escursionisti colti dal buio nella zona di Pian delle More, lungo la strada di collegamento tra Piancavallo e Barcis.



I due escursionisti, una coppia di liguri domiciliati in Piancavallo nella loro casa vacanza, sono stati raggiunti dai soccorritori con gli sci da alpinismo, dopo essere stati precisamente localizzati grazie alle coordinate fornite.



I soccorritori, sette persone tra le quali c'era anche un medico, hanno fornito loro delle ciaspole per potersi muovere con più agio sulla neve e li hanno scortati lungo il cammino del rientro.