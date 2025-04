Bloccati dalla neve con scarpe da ginnastica: salvataggio in elicottero per due turisti americani

CORTINA D’AMPEZZO (BELLUNO) – Paura nel pomeriggio di venerdì attorno alle 16 per una coppia di escursionisti statunitensi rimasta bloccata dalla neve poco prima del Rifugio Vandelli. I due turisti, originari del Nebraska, erano partiti dal Passo Tre Croci lungo il sentiero innevato diretto a Forcella Marcuoira. Durante la discesa, nel tratto del Ciadin del Loudo, sono scivolati e non sono più riusciti a proseguire.



Nonostante il cielo coperto, la coppia è riuscita a inviare la posizione tramite Whatsapp alla Centrale del 118. L’elicottero del Suem di Pieve di Cadore è riuscito a individuarli e a sbarcare il tecnico di elisoccorso a monte. L’operatore ha raggiunto a piedi i due escursionisti in difficoltà. I due turisti non erano adeguatamente attrezzati per le condizioni invernali. In particolare la donna, con abbigliamento leggero e scarpe da ginnastica, ha avuto serie difficoltà a muoversi nella neve. I soccorritori li hanno aiutati a risalire il pendio fino a un'area pianeggiante sicura, da dove sono stati recuperati a bordo dell’elicottero con una manovra in hovering.



I due escursionisti sono stati trasportati al Passo Tre Croci, da dove hanno potuto rientrare autonomamente. Sul posto erano pronti a intervenire anche il Soccorso Alpino di Cortina e una squadra del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, ma grazie alla rapidità dell'elisoccorso non è stato necessario il loro intervento.