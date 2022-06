Bloccati dal temporale sotto la vetta della montagna

PORDENONE - È stato recuperato con l'elisoccorso regionale l'uomo infortunatosi per una caduta con la moto da trial e condotto direttamente in ospedale. Ha un trauma ad un ginocchio. Al campo base i soccorritori della stazione di Udine e l'ambulanza.

Risolto anche l'intervento sul Monte Duranno, dove due rocciatori del pordenonese erano stati bloccati da un violento temporale a cento metri dalla vetta. Erano partiti da Forcella Duranno per percorrere la via dei cacciatori ertani.

Tre soccorritori della stazione Valcellina del Soccorso alpino sono stati caricati al campo base di Claut a bordo dell'elicottero della Protezione Civile e portati in quota. Non è stato possibile effettuare subito lo sbarco a causa delle.forti raffiche di vento e quindi si è prima sbarcato uno dei tecnici in forcella con un po di materiale e poi il.pilota ha condotto sulla cima gli altri due e li ha sbarcati approfittando di un momentaneo diradamento delle.nuvole. Mentre i due soccorritori si dirigevano verso il versante ovest per intercettare la cordata in difficoltà l'elicottero è andato a riprendere il.terzo soccorritore con i materiali: date le.condizioni meteorologiche poteva verificarsi l'eventualità di un rientro a valle in autonomia, senza elicottero, fortunatamente non resasi necessaria.

I due soccorritori si sono abbassati a piedi dalla cima verso.ovest finché non hanno intercettato a vista e a voce i richiedenti aiuto. Li hanno raggiunti e assicurati per portarsi assieme a loro di nuovo in cima e, considerate le ancora forti raffiche di vento, si sono assieme a loro abbassati di un centinaio di metri verso sud, seguendo un tratto della via Cozzi. Qui ha potuto aver luogo l'imbarco, non senza difficoltà per il vento, comunque meno violento della.cima, in due rotazioni dell'elicottero. I due escursionisti erano.molto provati ma comunque in buone condizioni di salute.