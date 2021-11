Bloccati 6.000 estintori con etichetta taroccata

VENEZIA - I funzionari Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in servizio presso l’Ufficio di Venezia hanno fermato 6.000 estintori oggetto di una dichiarazione di importazione.



Dal controllo fisico è emerso l’uso del marchio e della bandiera italiana con modalità tali da indurre in errore il consumatore sull’origine degli estintori, configurando in tal modo l’ipotesi di “fallace indicazione di origine”, così come definita dall’art. 4 comma 49 bis della Legge 350/2003.

Tale normativa è posta a presidio di tutela del consumatore che può essere indotto a ritenere sulla base dell’etichetta apposta dall’importatore che il prodotto sia di origine italiana, e prevede, al fine di evitare fraintendimenti, che sia accompagnato da indicazioni precise sull’origine o provenienza della merce.



Quest’ultima, sottoposta a fermo amministrativo, è stata successivamente regolarizzata dalla società importatrice, sotto vigilanza doganale, con l’apposizione, sia sulla confezione esterna che sul manicotto, della prescritta etichetta recante l’informazione della fabbricazione extra UE del prodotto.



È stata pertanto consentita l’immissione sul mercato e, al contempo, è stata comminata una sanzione amministrativa in misura ridotta pari a 20.000 euro.