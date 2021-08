Blocca le educatrici in una stanza, arriva la Polizia

TRIESTE – Nella serata di ieri è stato denunciato per violenza privata un giovanissimo cittadino classe 2002.

Il ragazzo, infatti, ha bloccato all’interno dell’ufficio della comunità che lo accoglie, sito in via Battisti, due educatrici. Queste hanno quindi informato la Sala Operativa della Questura di Trieste tramite il Numero Unico 112. Sul posto si è recata una Volante, riportando la situazione alla normalità.

Inoltre ieri mattina la Polizia di Stato di Trieste ha denunciato perché inottemperante a un decreto d’espulsione un cittadino kosovaro del 1995. E’ stato rintracciato e identificato in un hotel di via Milano da personale della Squadra Volante della Questura. Dopo le formalità di rito, lo straniero è stato deferito in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica e, successivamente, affidato all’Ufficio Immigrazione della Questura per i previsti adempimenti.