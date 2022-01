Blocca centro vaccinale nel padovano, denunciato

PADOVA - Un uomo di 52 anni, di Due Carrare (Padova), è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio per aver bloccato la procedure di somministrazione dei vaccini anti-Covid nell'hub di Monselice (Padova).

I carabinieri sono intervenuti stamani nel vecchio ospedale della città, dove è allestito il centro vaccinale. L'uomo si era presentato per sottoporsi alla vaccinazione ma pretendeva di far firmare ai sanitari una sorta di "dichiarazione di esenzione dalle responsabilità" per possibili controindicazioni post-iniezione, impedendo così di procedere con la vaccinazione. I militari lo hanno così identificato e segnalato alla magistratura.