Blitz nei centri di accoglienza a Udine: trovate armi improprie

UDINE – Controlli a sorpresa all’alba nei centri di accoglienza per minori stranieri non accompagnati di via Chisimaio e piazzale Cella. Oltre 50 agenti della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri, supportati dalle unità cinofile e con personale in tenuta antisommossa, hanno fatto irruzione nelle due strutture. Le operazioni, iniziate alle 7.30 alla Casa dell'Immacolata, hanno coinvolto i 65 ospiti presenti su 71, con l’assenza di alcuni ragazzi giustificata da impegni scolastici o lavorativi. Nei locali sono stati rinvenuti bastoni, coltelli e oggetti atti a offendere. Situazione simile alla Hannah House, dove tra i 34 presenti su 47 sono stati sequestrati altri oggetti pericolosi, nascosti tra armadietti e materassi.



I controlli, decisi dal Questore di Udine, sono stati disposti dopo episodi di violenza e minacce nei confronti degli operatori delle strutture. La presenza delle Forze dell’ordine mira a garantire la sicurezza degli educatori e dei ragazzi che rispettano le regole, contrastando fenomeni di illegalità e comportamenti violenti.