Blitz della Polizia in un'abitazione: cinque arresti per droga

VENEZIA - La squadra Mobile di Venezia ha arrestato 5 persone, mentre un'altra è stata denunciata nell'ambito di un'attività finalizzata alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti ed alla criminalità diffusa a Mestre. Gli indagati, tutti irregolari sul territorio nazionale e con precedenti per droga, sono stati sorpresi in flagranza di reato con numerosi dosi di cocaina e hashish all'interno di un appartamento in centro a Mestre, dentro il quale è stata trovata il attrezzatura destinata alla preparazione ed il confezionamento della sostanza stupefacente. Per tre dei presunti spacciatori l'autorità giudiziaria ha disposto l'obbligo di presentazione alla polizia mentre, per i restanti, è scattato il divieto di dimora nella provincia di Venezia.