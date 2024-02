Blitz della polizia per liberare degli ostaggi in un supermercato, ma è un'esercitazione

PADOVA - Con un blitz delle forze speciali la polizia ha liberato una decina di dipendenti, che si sono prestati nell'occasione, di un supermercato di Padova dopo che un negoziatore non è riuscito a convincere uno dei rapinatori ad arrendersi.



Questo potrebbe accadere nella realtà, come avvenuto a Marcon e Sona nelle ultime settimane, ma quello a cui si è assistito oggi al supermercato Alì è stata una simulazione, un'esercitazione che ha visto impegnato un centinaio di agenti di tutti i reparti della polizia. L’esercitazione si è svolta al Supermercato Alì, in via dei Colli 31, Padova e ha ripercorso le criticità conseguenti all’irruzione di due soggetti armati che hanno fatto ingresso nel supermercato prendendo in ostaggio una cassiera e altri dipendenti, con l’intervento delle articolazioni del Servizio Controllo del Territorio, Squadre Volanti, Reparto Prevenzione Crimine “Veneto” UOPI e un elicottero del X Reparto Volo della Polizia di Stato di Venezia.



“Queste simulazioni, con il coinvolgimento attivo di cittadini e lavoratori, danno la possibilità di fare esperienza diretta osservando come gli apparati operativi e di sicurezza intervengono nella gestione delle criticità – le parole del Governatore Luca Zaia -. Ecco che diventa fondamentale mantenere un dialogo costante con la cittadinanza e il mondo delle imprese, al fine di aumentare la consapevolezza del ruolo di coloro che garantiscono quotidianamente la sicurezza pubblica delle persone, non solo nelle situazioni più complesse”.