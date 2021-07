Blitz anticaporalato, arrestati 2 manager Grafica Veneta

PADOVA - Ci sono l'amministratore delegato e il direttore dell'area tecnica di Grafica Veneta Spa, azienda leader nella stampa di libri e pubblicazioni (celebre in Veneto per le mascherine anti-covid promosse dal presidente della regione Luca Zaia), tra gli 11 arrestati dai carabinieri di Cittadella (Padova) nell'operazione che ha sgominato un'organizzazione di pakistani che sfruttava lavoratori connazionali. L'indagine è iniziata nel maggio del 2020 quando a Piove di Sacco (Padova) era stato trovato un pakistano a margine della carreggiata con le mani legate dietro la schiena, vittima di un violento pestaggio e di rapina.



Altri pakistani, poco dopo, erano stati trovati abbandonati per strada dopo essere stati malmenati e derubati dei loro averi, mentre 5 connazionali si erano presentati al pronto soccorso di Padova. I carabinieri hanno scoperto che le aggressioni erano legate allo sfruttamento di lavoratori da parte di un'organizzazione composta da connazionali, che si avvaleva della facciata di una società di lavoro interinale con sede nel Trentino. I due dirigenti, secondo la Procura di Padova, erano a conoscenza della situazione di illegalità e dei metodi violenti usati dall'organizzazione per soggiogare e intimidire i lavoratori. Grafica Veneta Spa stampa anche i libri di Harry Potter.