Blitz anti terrorismo a Genova, coinvolta anche la Digos di Treviso

GENOVA / TREVISO - Blitz antiterrorismo a Genova contro una cellula di pachistani che operava sia in Italia che in altri paesi europei.



Il suo leader aveva ottenuto lo status di rifugiato nel 2015 e aveva legami con Zaheer Hassan Mahmoud, che a settembre del 2020 attaccò l'ex sede di Charlie Hebdo a Parigi. "Si tratta di una delle operazioni contro il radicalismo islamico tra le più importanti in Italia: ha una dimensione europea", ha detto Diego Parente capo della Direzione centrale polizia di prevenzione.



Due mesi prima dell'atttacco a Parigi alcuni degli arrestati si erano fatti una foto sotto la Torre Eiffel insieme all'attentatore, pubblicata sui social con la didascalia "abbiate un po' di pazienza… ci vediamo sui campi di battaglia".



Nell'operazione sono coinvolte anche le Digos di Reggio Emilia, Firenze, Treviso e Brindisi e, all'esecuzione delle misure all'estero, per le quali sono state diramate le ricerche in ambito europeo, stanno concorrendo la Comisarìa General de Informacìon spagnola e l'antiterrorismo francese con il coordinamento dell'E.C.T.C. - European Counter Terrorism Center di Europol.



"Complimenti alla Polizia di Stato e alla Digos di Treviso, con quelle di varie altre città italiane, protagoniste di un blitz su scala internazionale, che dimostra quanto sia importante tenere la guardia alta per difendersi dal terrorismo". Lo dice in una nota il Presidente del Veneto, Luca Zaia, riguardo all'operazione contro una cellula terroristica pakistana, che ha portato a 14 arresti.



"La Digos trevigiana - prosegue Zaia - i colleghi di altre città d'Italia, la Polizia di Stato, la Comisarìa General de Informacìon spagnola e l'antiterrorismo francese con il coordinamento dell'European Counter Terrorism Center di Europol, hanno dimostrato un grande pregio, unito alla tenacia e all'intelligenza investigativa: saper fare squadra per il comune obbiettivo della salvaguardia della legalità e dell'incolumità della gente", conclude.