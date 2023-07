Blitz anti borseggi a Venezia, otto allontanate da questore

VENEZIA - Otto cittadine straniere, con a carico svariati precedenti penali per furto e furto aggravato, sono state fermate ieri per controlli dalla polizia nell'ambito di un servizio contro il fenomeno dei borseggi nel centro storico della città lagunare. L'intervento, coordinato dalla Squadra Mobile con il supporto della Polizia Ferroviaria hanno intercettato nella zona della Stazione e del Ponte di Calatrava 8 le straniere non residenti nel territorio Veneziano e prive di documenti che non hanno saputo dare spiegazioni plausibili circa la loro presenza all'interno della Stazione, non essendo altresì in possesso di alcun titolo di viaggio. Pertanto sono state accompagnate in Questura per accertamenti all'esito dei quali il questore ha emesso, a carico di 3 di loro, altrettanti provvedimenti di foglio di via obbligatori dal Comune di Venezia. Le altre 5 donne, invece, sono state denunciate per inottemperanza a precedenti provvedimenti sia dell'autorità Giudiziaria che di Pubblica Sicurezza.