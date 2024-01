Blitz al laboratorio tessile: scoperti cinque lavoratori 'in nero'

VICENZA - Nel corso di un intervento mirato, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza hanno fatto irruzione in un laboratorio tessile ubicato nel garage interrato di una villa a Cassola (VI), gestito da un cittadino cinese.

Le attività dei finanzieri del Gruppo di Bassano del Grappa, in collaborazione con l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Vicenza, hanno rivelato la presenza di cinque lavoratori di nazionalità cinese, regolari in Italia ma impegnati in attività completamente "in nero". L'operazione ha comportato una sanzione amministrativa complessiva di 11.500 euro.

In conseguenza della scoperta di lavoratori non regolarmente dichiarati superiore al 10% del totale, l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Vicenza ha disposto la sospensione dell'attività imprenditoriale, in ottemperanza all'art. 14 del D.Lgs. 81/2008.

L'attività amministrativa volta a garantire il rispetto delle norme di tutela del lavoro e della legislazione sociale ha portato all'applicazione di una sanzione di 1.800 euro per ogni lavoratore impiegato senza la dovuta comunicazione preventiva, ammontante complessivo di 9.000 euro per i cinque lavoratori coinvolti.

Durante i controlli, emersi anche problemi di sicurezza sul luogo di lavoro, hanno spinto l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Vicenza a emettere prescrizioni per garantire la messa in sicurezza dei locali del laboratorio. Un colpo deciso contro il lavoro non dichiarato e le violazioni delle norme in materia di sicurezza sul lavoro.