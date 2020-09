Blindato il reparto di Medicina di Castelfranco dopo il focolaio

TREVISO- Blindato il reparto di Medicina dell’ospedale di Castelfranco dopo i casi positivi al Covid. Sono presenti al momento 56 pazienti, il reparto non accoglierà nuovi utenti fino a quando non sarà azzerata la scia di contagi registrati nei giorni scorsi. Al momento il numero di persone risultate positivi è salito a 16, cinque pazienti, un infermiere e dieci operatori sociosanitari. Dopo i primi 9 casi registrati mercoledì lo screening generale effettuato ie-ri ha fatto emergere altri sette contagi: altri due pazienti, un infermiere e quattro operatori.

Come i primi tre, anche i due nuovi pazienti colpiti dal coronavirus sono stati trasferiti in isolamento nell’ospedale di comunità di Vittorio Veneto. Mentre per il personale è scattata la quarantena a domicilio. Tutti risultano asintomatici. Al momento il reparto rimarrà blindato.