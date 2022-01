Bivaccano nel Porto Vecchio e bruciano legna per scaldarsi

TRIESTE - Polizia di Stato ha denunciato per occupazione abusiva di edifici e danneggiamento in concorso cinque cittadini rumeni, fra cui una donna, e due tedeschi.



L’episodio è accaduto ieri sera. I sette sono stati rintracciati e identificati all’interno di una struttura abbandonata nella zona del Porto Vecchio da personale del Reparto Prevenzione Crimine di Padova.

Gli agenti avevano sentito un odore di legna ardente e hanno notato il danneggiamento di transenne metalliche esterne alla struttura, nella quale stavano bivaccando il gruppo.



Ricostruito l’episodio, dopo le formalità di rito, i comunitari sono stati deferiti in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica.