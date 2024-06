Bimbo sta annegando, poliziotti fuori servizio lo salvano

VERONA - Ha sei anni il bambino tratto in salvo da Domenica ed Antonio, due poliziotti delle Volanti della Questura di Verona che, liberi dal servizio, si sono trovati "al posto giusto nel momento giusto" e hanno evitato una tragedia. I due agenti di polizia erano a bordo di una piscina quando hanno sentito le urla di alcuni bagnanti che si erano accalcati sulla sponda opposta chiedendo disperatamente aiuto. Il bambino era steso supino a bordo vasca, in stato di incoscienza: aveva bevuto troppa acqua e non riusciva a respirare. I due giovani poliziotti hanno immediatamente effettuato le manovra rianimatorie sul piccolo che era in stato di arresto cardiaco.

Nel frattempo uno dei due agenti ha recuperato il defibrillatore rianimando il bambino; solo alla dodicesima compressione il bimbo ha incominciato ad espellere acqua riprendendo lentamente a respirare. Poi è intervenuto il personale medico che ha lo ha portato al pronto soccorso. A poche ore di distanza dall'episodio, Domenica ed Antonio sono andati a trovare il piccolo in ospedale.