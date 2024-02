Bimbo rimane incastrato nella macchina per vincere i peluche: ecco il video del salvataggio

Intervento insolito per la polizia accorsa per liberare un bimbo di tre anni rimasto bloccato all’interno di una macchina con gancio per pescare i peluche. E’ successo alcuni giorni fa a Brisbane, in Australia. Il piccolo Ethan, mentre i genitori erano distratti, è riuscito in pochissimi secondi ad entrare per gioco nella macchina piena di pupazzi colorati ma non è più riuscito ad uscire. Gli agenti arrivati sul posto hanno rotto il panello di vetro della macchina e liberato il bimbo che ha potuto così riabbracciare i genitori.