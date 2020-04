Bimbo nasce durante la pandemia, lo chiamano “Disinfettante”

L’hanno chiamato Sanitiser, cioè Disinfettante. Un bambino nato nei giorni scorsi si è meritato questo nome solo per il fatto di essere venuto al mondo durante la pandemia del Coronavirus.

E’ successo in India e, come riporta Il Mirror, i genitori hanno giustificato la scelta dicendo che il figlio, semplicemente nascendo, ha in un certo senso combattuto e sconfitto il virus. Come fa un disinfettante.

Non è il primo bambino a ricevere un nome inusuale in questo periodo. Sempre in India poco tempo fa due gemelli nati durante il lockdown sono stati chiamati Covid e Corona.