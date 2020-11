Bimbo nasce con due peni, e può urinare da entrambi

C’è una probabilità su cinque milioni. Un bambino è nato con due peni all’Assiut University Children Hospital, in Egitto. E la notizia - data l'eccezionalità del caso - è finita su diverse riviste scientifiche.

Il piccolo ha due peni, due scroti e due uretre funzionanti, per cui, come hanno riferito i medici che si occupano del caso, può urinare da entrambi. Come riporta oggi il Mirror, il medico Ahmed Maher Ali, che sta studiando il caso insieme al suo team di chirurgia pediatrica, ha spiegato che probabilmente questo è il frutto di una iniziale gravidanza gemellare in cui uo dei due embrioni poi non si è formato.

Il piccolo con due peni alla nascita pesava 2,6 kg. Su di lui si potrà intervenire chirurgicamente, ma non prima che compia 16 mesi.